映画『タクシードライバー』や『グッドフェローズ』、『アイリッシュマン』などで知られる名優ロバート・デ・ニーロ。今年5月にトランスジェンダーであることを公表した彼の娘アイリンが、父から惜しみないサポートを受けていると明かした。【写真】トランスジェンダーの娘、アイリン2023年に、79歳にして第7子が誕生したことでも注目を集めたデ・ニーロだが、アイリンは1990年代に交際していた恋人タウキー・スミスとの間に