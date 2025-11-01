クラフトが運営するタイヤ・ホイール専門店「クラフト」と、オートパーツジャパンが運営する自動車部品の販売・買取専門店「U-ICHIBAN」の全店舗で、「楽天ペイ」と「楽天ポイントカード」が導入されます！2025年11月1日(土)より、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」での支払いや、「楽天ポイントカード」による買取時のポイント付与が利用可能になります。 クラフト「クラフト」「U-ICHIBAN」全店舗「楽天ペイ」「楽天