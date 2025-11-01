社会問題として注目される「オンラインカジノ」の実態とリスクについて解説する（画像：Graphs / PIXTA）【写真を見る】規制が強化される中、Instagramで「オンラインカジノ」と検索してみた結果…10月、小学6年の頃から海外のオンラインカジノで賭博をしていた中学1年の男子生徒（13）が、常習賭博の非行事実で児童相談所に通告された。生徒はスマホで計約700万円を賭けていたとされる。オンラインカジノは賭博罪に当たり違法だが