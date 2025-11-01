対話型AIに悩みを相談する人が増えている。しかしAIとの対話にのめりこむあまり、不幸な結果を招くケースも実際に起きている。もちろん有用な使い方もあり、どのように対応すればよいか、日本におけるカウンセリングの第一人者である京都大学・杉原保史教授が考察する。1. AIに悩み相談をする若者が急増最近、心理カウンセラー業界の仲間うちで、あくまで肌感覚ではあるが、相談の申し込みが減っているような気がするという話を聞