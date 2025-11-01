B‐R サーティワン アイスクリームは、きょう1日から27日まで「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を実施する。【写真】豪華＆かわいすぎる『ハローキティ アップルパイサンデー』昨年初めて実施し、好評だったサンリオのハローキティとのコラボレーションを、今年もハローキティの誕生日のきょう1日から再びサーティワンで実施。今年はハローキティに加えて、双子の妹ハローミミィと、ハローキティの家に住んでいる友だちのタイニ