¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×¹â²Á¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¹øÄË¡¦ÉÔÌ²¤Ë¡£²÷Ì²¤Ç¤­¤ë¿Í¤¬Ì©¤«¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ëÁª¤ÓÊý¤È¤Ï¡©¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÔÌ²¤ÎÇº¤ß¤¬²ò·è¤·¤¿¡×¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤Ã¤¿¡×¡½¡½´¶¼Õ¤ÎÀ¼¡¢Â³¡¹¡ª ¿çÌ²ÀìÌç°å¤âÇ¼ÆÀ¤Î2Ëü¿Í¤òµß¤Ã¤¿¡Ö²÷Ì²¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò½é¸ø³«¡£Ìë¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔÌ²¤ÎÇº¤ß¤ò°å¼Ô¤ä¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤ËÍê¤ëÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿²¿´ÃÏ¤òÂç¤­¤¯º¸±¦¤¹¤ë¿²¶ñ¤Î¸«Ä¾¤·¡£²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤ÎÎò»ËÅÔ»Ô¡¦