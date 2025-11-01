がん告知や余命宣告が広まったのは患者のためという建前だが、それはお為ごかしにすぎないのではとベテラン臨床医は指摘する。あと少ししかない人生を必死で生きる患者は、その言葉に絶望するだけでなく、医師から見放されたように感じることもある。患者が本当に望んでいることは何なのだろう？※本稿は、里見清一『患者と目を合わせない医者たち』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。患者さんが激怒した担当医の一言とは