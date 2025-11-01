▼青森県（青森地方気象台・１日５時）【津軽】雨【下北】雨で暴風を伴う【三八上北】雨で暴風を伴う▼岩手県（盛岡地方気象台・１日５時）【内陸】雨後くもり【沿岸北部】くもり一時雨【沿岸南部】くもり一時雨▼宮城県（仙台管区気象台・１日５時）【東部】くもり後晴れ【西部】くもり▼秋田県（秋田地方気象台・１日５時）【沿岸】雨時々止む【内陸】雨時々止む▼山形県（山形地方気象台・１日５時）【村山】雨時々止む【置賜】