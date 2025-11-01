高市首相は訪問中の韓国・慶州（キョンジュ）で中国の習近平国家主席と初めて会談し、戦略的互恵関係の推進を確認しました。外交ウィークの締めくくりとも言える大一番を終え、首相周辺は「習主席を前に言うべきことは言った」と強調しました。約30分にわたる会談で高市首相は「日中間には様々な懸案と課題がある」と述べた上で、「だからこそ率直に対話することが重要だ」と述べました。その上で、尖閣諸島を含む東シナ海の問題や