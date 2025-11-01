今回、Ray WEB編集部は高望みな恋について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の優香は、同じサークルの翔太くんのことが好きなのですが……？優香がSNSを見ると、マナが翔太くんとのツーショット写真と共に「放課後デート♡」と投稿をしていました。彼らは本当に付きあっているのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】サークルの人気者に片思い