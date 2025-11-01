人気バラエティ番組を手がけてきた韓国のテレビプロデューサーが、強制わいせつの疑いで告訴された。【画像】権力者による“性加害”、未成年も対象か10月31日、複数の韓国メディアによると、テレビPDのA氏が共に番組を制作していたスタッフB氏から、強制わいせつ容疑で告訴されたという。B氏は今年8月、ソウル・麻浦（マポ）警察署に告訴状を提出していた。B氏は「飲み会の席で望まない身体的接触を受けた」と主張。拒否した後に