東京・恵比寿の日本料理店『賛否両論』店主の笠原将弘さんは、厨房に立って客をもてなすかたわら、テレビ番組出演や料理本執筆、店舗プロデュースなど多忙な日々を送っています。お茶の間でも有名な料理人ですが、2023年に開設したYouTubeチャンネル〈【賛否両論】笠原将弘の料理のほそ道〉は登録者数118万人を突破。家庭でも再現でき、かつ料理人の工夫が光るレシピを収めた動画は「ゆるわかりやすい」と注目を集めています。現代