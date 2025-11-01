「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前の会見で打線改造について説明。「ムーキーを４番に置いたのは、前の３人が出塁して、ムーキーに打席を多く回したかったから。そういう計算をしての打順だ」と語った。さらに二塁にはベテランのロハスを起用し、エドマンはセンターへ。「まず私としてはどうしてもミギー（ロハス）を入れたかった。今