「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）ブルージェイズが球場入りの様子を公開。ウラディミール・ゲレーロＪｒ．内野手は赤のセットアップを着込んでクラブハウスへ。さらにベテランのタイラー・ハイネマン捕手がバットマンのコスプレをして登場。ファンの注目を集めた。現地時間１０月３１日はハロウィン。それにちなんでかハイネマンはバットマンのコスプレ姿でクラブハウスへ。動