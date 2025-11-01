秋の訪れとともに、濃厚な味わいが恋しくなる季節。そんな今、湖池屋の人気ブランド「湖池屋ストロング」から、贅沢感あふれる新フレーバー「サラミ＆粗挽きペッパー」が期間限定で登場します。肉の旨みとピリッと刺激的な黒胡椒が織りなす絶妙なバランスは、一度食べたら手が止まらない美味しさ♡ 食欲の秋にぴったりの一品を、ぜひチェックしてみてください♪ 湖池屋ストロングに“贅沢肉系”新作が登場