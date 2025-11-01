「ものすごくもっともらしい態度で嘘をつかれました…」と苦笑いするのは、東京都在住の漫画家・A子さん（41）です。【漫画】AIが堂々と嘘を回答…指摘後も「いい視点ですね」→なんだこいつ！？（全編を読む）近年急速に身近になったAI（人工知能）ですが、その「万能さ」に少し頼りすぎてしまった経験を語ってくれました。思考のリソースを仕事に全振りする日々「漫画の締め切り前は、昼も夜もなく描いています。睡眠も削って、