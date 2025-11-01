阪神は10月31日、金村暁投手コーチの今季限り退団を発表した。金村コーチは16年から22年まで阪神で投手コーチを務め、今季から再び一軍投手コーチを担当。2年ぶりにリーグ制覇を果たした投手陣をコーチとして支えた。