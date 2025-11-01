「スターバックス」は、11月1日（土）から、ホリデーシーズン2025をスタートし、冬の風物詩のティー「ジョイフルメドレー」を使った新作メニューを、全国の店舗で発売する。【写真】ホリデー定番のビバレッジも！展開メニュー一覧■心華やぐメニュー今回“JOYFUL MEDLEY− JOYでつながる −”をテーマに発売されるのは、「ジョイフルメドレー」に、今年ならではのストロベリーを重ねた「ストロベリー ＆ ジョイフルメドレー