気象台は、午前7時43分に、洪水警報を葛巻町、岩手町、軽米町、九戸村、洋野町に発表しました。また暴風警報を盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岩手県・葛巻町、岩手町、軽米町、九戸村、洋野町に発表 1日07:43時点沿岸北部、沿岸南部