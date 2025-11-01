今回は、反抗期の息子が急におとなしくなった理由についてのエピソードを紹介します。息子に「児相に通報してやる！」と言われ…「反抗期の中2の息子に手を焼いていた私。息子は生意気なくせに私にいろいろと頼りっきりなので注意すると、『自分のことぐらい自分でする』『ババアは黙ってろ！』と、ありえない暴言を吐いてきたんです。そこで私は夫と相談し、息子を反省させるため、息子の世話（料理や洗濯など）を一切しないこと