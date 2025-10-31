バセドウ病の経過観察中に、甲状腺乳頭がんが判明したA・Wさん（仮称）。がんによる自覚症状はなかったものの、全摘手術が必要な状況でした。悪性だと知った当初は絶望しましたが、人気の病院を選んだため、手術まで7カ月の待機期間が発生。その間、不安を乗り越えるために未来を逆算して考え、介護の学校に通うなど精力的に活動しました。納得できる治療環境を自ら選び、前向きに病と向き合った軌跡を紹介します。 ※本記事は、