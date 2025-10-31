薬を飲んでも血圧が下がらない……。そんなとき、原因は生活習慣だけでなく、ホルモンの異常による「二次性高血圧」かもしれません。見逃されやすいこのタイプの高血圧について、原因や治療のポイントなど、永島メディカルクリニックの永島先生に教えてもらいました。 監修医師：永島 秀一（永島メディカルクリニック） 2001年山梨大学医学部卒業。自治医科大学附属病院のほか、地域中核病院や内科クリニックで勤務し、この