SVリーグ注目選手インタビュー： 後藤陸翔／東京グレートベアーズ（前編）2024年４月19日、2024−25シーズンのSVリーグ・クォーターファイナルでジェイテクトSTINGS愛知に敗れ、セミファイナル進出が断たれた東京グレートベアーズの後藤陸翔は、コート上で人目もはばからずに涙を流した。顔を覆って肩を震わせ、なだめるチームメートの言葉にさらに大きくうなだれる。その姿からは、この一戦に賭けていた熱い思いがひしひしと