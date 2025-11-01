ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――秋のＧＩシリーズは今週、東京競馬場へと舞台を移してＧＩ天皇賞・秋（11月２日／東京・芝2000ｍ）が行なわれます。大西直宏（以下、大西）例年10月末に行なわれる天皇賞・秋ですが、今年は第４回東京開催が５週に拡大されて（通常は４週）11月にずれ込みました。前哨戦から本番までの間隔を含めて、いつもと趣が異なる感じがしますね。――現役時代を振り返って、思い出に