1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント安の3322.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3439.34ポイントボリンジャーバンド3σ 3367.67ポイントボリンジャーバンド2σ 3331.83ポイント31日TOPIX現物終値 3322.50ポイント1日夜間取引終値 3307.80ポイント5日移動平均 3296.01ポイントボリンジャーバンド1σ 3290