1日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 782.52ポイントボリンジャーバンド3σ 768.75ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 765.60ポイントボリンジャーバンド2σ 760.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲下限） 756.29ポイント75日移動平均 748