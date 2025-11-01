愛知県一宮市の「いまむら病院」が虚偽の申請で新型コロナウイルス対策の補助金を不正受給していた問題で、名古屋地検特捜部が詐欺容疑で病院の捜索に入ったことが、関係者への取材でわかった。捜索は１０月３０日。関係資料などを押収して調べを進めている模様だ。会計検査院が昨年１１月に不正受給を指摘し、県が調査。県によると、同病院は２０２０〜２３年度、新型コロナウイルス対策の装置を導入したなどの名目で、少なく