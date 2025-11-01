【バンコク＝佐藤友紀】ミャンマーで１０月２８日、１２月の総選挙に向けた選挙運動期間が始まった。民主派が排除され、国軍系政党の勝利が確実視された選挙に市民は冷めた目を向ける。国軍は反発する市民への締め付けを強化している。「選挙は民主主義の発展において必然だ」国軍系政党「連邦団結発展党（ＵＳＤＰ）」のキン・イー党首は２８日、首都ネピドーの党本部での演説で訴えた。最大都市ヤンゴンなどの同党事務所で