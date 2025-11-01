11月1日はタレントの小倉優子の42歳の誕生日。小倉はグラビアアイドルとしてデビューし、現在は3人の男児を育てるママタレントとして活躍中だ。現在は『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）水曜レギュラーとしても活躍している。料理上手としても知られる小倉は、自身のSNSで度々料理を公開。料理本のプロデュースも行っている。この記事では小倉が公開した料理の数々を紹介する。【写真】和食からスイーツ、パンも！小倉優子の