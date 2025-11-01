“熊災害”が相次ぐ中、10月31日も体長は約50cmのクマが建設会社の建物の中に侵入した。生活圏での相次ぐ出没でクマに遭遇するリスク高まる中、クマ対策として文科省は、空のペットボトルを握って鳴らす「ペコペコ音」をクマが嫌う音の1つとして例示した。過去最悪…すでに12人死亡の“熊災害”駐車場の背後から、のそのそと歩き近づいてくる1頭のクマ。10月31日午前10時ごろ、新潟・阿賀野市の住宅街で撮影された映像です。クマを