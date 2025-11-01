10月に入り続々とスタートを切っている秋ドラマの数々。今回クランクイン！編集部では、2025年10月〜12月にかけて放送される「秋ドラマ」から、「2話以降も見続けたい」と思った作品をアンケート調査。第1位に輝いたのは、及川光博が主演する10月12日スタートのドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）だった。【写真】「2話以降も見続けたい秋ドラマ」ランキング10位〜1位に輝いた作品、出演者フォトギ