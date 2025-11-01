リアリティスターで実業家のキム・カーダシアンが、1969年の月面着陸はなかったとする陰謀論を主張していることを受け、NASA（アメリカ航空宇宙局）がユーモアたっぷりに声明を発表した。【動画】ユーモアたっぷりに声明を発表したNASA現地時間10月30日に配信されたリアリティ番組『カーダシアン家のセレブな日常』の最新話で、キムが月面着陸は嘘だとする陰謀論を主張したことをうけ、NASAの長官代理であるショーン・ダフィー