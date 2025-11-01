日本航空高校では全国へ出場し10番を付けた女子サッカーの未来を考える――。5年目を迎えたWEリーグと、FOOTBALL ZONEは共同企画「WE×ZONE 〜わたしたちがサッカーを続ける理由〜」で、日々奮闘する選手たちの半生に迫る。第2回はRB大宮アルディージャWOMENのMF大島暖菜（はるな）。連載最終回は、WEリーガーになるまでにぶつかった壁について。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞／全4回の4回目）◇◇