ファッションブランド「セオリー」が、音楽家 反田恭平氏が創設した「ジャパン・ナショナル・オーケストラ」に衣装提供をおこない、服の力で演奏家をサポートする活動を開始しました。セオリーが得意とする上質な素材と立体的なシルエットに、長時間の演奏にも快適な機能性を備えた衣装を提供します。世界中で活躍する演奏家の持つ力を引き立て、クラシック音楽の世界に新たなスタイルを提案します。 セオリー セ