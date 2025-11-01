芝浦工業大学 システム理工学部の越阪部奈緒美教授らの研究グループが、チョコレートや赤ワインなどに含まれるフラバノールの「渋み」に関する研究成果を発表。この「渋み」が感覚刺激として脳に信号を送り、記憶や覚醒に関わる神経系を即座に活性化することを明らかにしました。従来の「消化・吸収」モデルとは異なる、新たな仕組みの解明に注目が集まります。 芝浦工業大学 フラバノールの「渋み」による脳活性化メカニズム