福岡県春日市で、10月28日を入札期限としてフィギュアのみの公売会が行われ、31日は引き取りの期限でした。1つ500円だった最低入札価格に対し、驚きの落札額も飛び出しました。 22日から春日市が実施したフィギュアのみの公売会。市税などを滞納した1人から差し押さえた140点が公売にかけられていました。■森野里奈記者「入札されたフィギュアは、きょうが受取期限です。こちらの部屋で仕分けされて、準備しています。」 最