Stellantisジャパン株式会社は、プジョーのコンパクトハッチバック「208」に、最新のハイブリッドパワートレインを搭載した新モデル「PEUGEOT 208 GT Hybrid」を2025年10月30日より全国の正規ディーラーにて発売した。 同モデルは、1.2Lガソリンターボと48Vマイルドハイブリッドを組み合わせ、俊敏な走行性能とWLTCモードで22.4km/ℓの高燃費を両立。新色「オケナイト ホワイト」も初採