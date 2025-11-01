驚きの保温力を持つ防寒インナー「ひだまり肌着」を展開する健繊は、新たなラインナップとして「Qomolangma8848(R)〈チョモランマ〉」を発売します。2025年11月1日(土)より、ひだまり本舗公式オンラインストアなどで販売開始。これまでにない色鮮やかなオレンジと、落ち着いた印象のスチールグレーが新色として登場します☆ コーディネートに彩りを添える新色！ 健繊 防寒インナー「ひだまり肌着 Qomolangma8848(R)〈チョモラ