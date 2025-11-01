◇ワールドシリーズ第6戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日トロント）ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）で2勝3敗の崖っ縁に立たされたドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地トロントでブルージェイズと第6戦に臨む。試合前にデーブ・ロバーツ監督（53）が会見を行い、ムーキー・ベッツ内野手（33）の4番起用についての狙いを語った。崖っ縁の一戦で、指揮官は動いた。ここまでシリーズ打率.130と不振を極