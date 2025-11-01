JR東日本レンタリースは、JRE POINTの10周年を記念し、「えきねっと＋駅レンタカープラン neo」の利用者を対象としたキャンペーンを開催します。2025年11月1日(土)から2026年2月28日(土)までの期間中、総勢1,000名様にJRE POINT 6,000ポイントが当たる抽選祭です。期間中はレンタカー利用額のJRE POINT付与が通常の5倍になります☆ JRE POINT 6,000ポイントが当たる抽選祭！JR東日本レンタリース「えきねっと＋駅レンタカープ