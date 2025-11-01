キャリア・ファシリテーター協会は、就職氷河期・ミドルシニア世代(おおむね35歳以上59歳以下)の求職者を対象とした就職活動イベント『オンライン企業研究会＆交流会』を開催します。2025年11月15日(土)に、メタバース空間「MetaLife」にて実施される新感覚の就職活動イベントです。スマホからの簡単操作、カメラなし、ニックネームのみの参加が可能で、リラックスした雰囲気で企業と直接コミュニケーションを取ることができます☆