気象台は、午前7時28分に、暴風警報を北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町、大空町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、清里町、小清水町などに発表 1日07:28時点網走、紋別地方では、1日昼過ぎから1日夜遅くまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北見市常呂□暴風警報【発表】1日昼過ぎか