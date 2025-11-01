アメリカのトランプ大統領は合成麻薬「フェンタニル」の流入を理由に中国に課している20%の追加関税について、将来的に完全に撤廃する可能性を示唆しました。アメリカトランプ大統領「きのう、習主席と素晴らしい話し合いができた。それが実現したら、残りの10%もすぐにでも撤廃したい」トランプ大統領は10月31日、記者団に対し合成麻薬「フェンタニル」の流入を理由にした中国への20%の追加関税について、米中首脳会談後に表明