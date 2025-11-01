スターバックスがホリデーシーズンをきょう1日よりスタートさせる。毎年人気の“ジョイフルメドレー”にストロベリーを重ねた新作から、ロースタリー東京の“飲むドルチェ”シリーズまで、スターバックスらしい多彩なホリデーラインアップがそろった。【写真】スタバでアルコールが飲めるのは1店舗だけ！超レアカクテル■通常店では華やかな香りと甘酸っぱさが重なり合う“とろあま”体験通常の店舗では、“JOYFUL MEDLEY ― J