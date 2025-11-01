女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功したのは35歳のとき。すでに1児の母だった。その後も世界7大陸の最高峰に登頂するなど、登山家として輝かしいキャリアを持ちつつ、飾らない人柄で愛された田部井淳子さん。【写真】女性初！エベレスト山頂で旗を掲げる田部井淳子さんその心は愛する家族、山でつながった仲間たち、生まれ育った故郷・東北と常に共にあった。惜しくも2016年に他界したが、その生涯をモデルとした映