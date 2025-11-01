洋妾、ラシャメンと呼ばれ……。明治時代には外国人の現地妻となる女性が少なからずいた。朝ドラ｢ばけばけ｣(NHK)でもその世情が描かれる。作家の青山誠さんは｢ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は住み込み女中を求めたが、最初の候補者にはキャンセルされたようだ｣という――。※本稿は、青山誠『小泉八雲とその妻セツ古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（角川文庫）の一部を再編集したものです。■ハーンが松江で