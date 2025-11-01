自宅敷地に、通学路に、いつもの散歩道など、これまでいるはずの無い、来るはずがないと思われていた市街地にも次々と熊は姿を表す。いつ、どこで出没するのか、どれだけの死傷者が発生するのかなど想定できない事態はまさに新たな《災害》と呼ぶに相応しい。「里に出てくる熊は縄張りから追い出された弱い個体。雌や子熊が多いが、雄熊であっても争いに破れた熊です。箱罠にかかって駆除される熊はそういう弱い個体なのです」取材