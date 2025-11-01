秋は体調を崩しやすい。大手外資系企業を中心に年間1000件以上の面談を行っている産業医の武神健之さんは「毎年秋口から年末にかけて『なんとなく気分が重い』『午前中に仕事のギアが入らない』といった相談が増える。不調の背景には、日照時間の減少という季節的要因が関わっている」という――。写真＝iStock.com／Elena Zolotova※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Elena Zolotova■「朝はなかなかエンジンがかからない