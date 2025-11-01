『南北相法』（東京藝術大学附属図書館所蔵／出典：国書データベース、） NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第41回「歌麿筆美人大首絵」では、蔦重と喜多川歌麿が『婦人相学十躰』を売り出すために、知恵を絞る。一方で、城中では松平定信が将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出るが……。『