日銀は10月29、30日に行われた金融政策決定会合で利上げを見送った。新たに就任した高市早苗総理は利上げに消極姿勢との見方が強いものの、12月の同会合で利上げに動く可能性は依然くすぶり続けている。さらなる利上げが現実味を帯びる中、2025年に入ってネット系銀行が相次ぎ取り扱いを始めたのが「50年ローン」だ。しかし、この超長期ローンに対しては「50年のローン返済は危険すぎる」といった声も聞こえてくる。焦付きリスク